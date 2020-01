Tarmo Lausing: seadus ei luba Monica Randa erakonnast välja visata

Kui erasektoris on "usalduse kaotus" töösuhte lõpetamise põhjendamiseks tavaline ja seaduspärane asi, siis kolmandas sektoris, mittetulundusühingus (mida erakond on) see asi päris nii ei käi. MTÜ on isikute vabatahtlik ühendus, erakonna liikmed on seal vabatahtlikkuse alusel. See tähendab, et ei eksisteeri mingisugust "töösuhet" erakonna ja tema liikme vahel, mida saaks usalduse puudumisel lõpetada. Erakonna eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine. Erakonna liikme väljaarvamine on põhjendatud siis, kui viimane oluliselt kahjustab ühingu tegevust - nii ütleb seadus. Kas Monica Rand on seda teinud?

Põhjust ei ole

Mittetulundusühingute seadus näeb ette, et liikme saab välja arvata põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras. Keskerakonna põhikirjast leiab neli varianti, mille puhul seda võib teha, need on: