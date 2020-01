Eriti päevakajaline oleks selline muudatus just nüüd, kui kliimakatastroof ähvardab inimkonna ja kogu eluslooduse hukuga. Sest, kui teadlased oleksid lähemal riigitüürile, suudaksid nad panna riigi asjaajamised keskkonnasõbralikele rööbastele. Eesti saaks olla jälle teenäitajaks ja esimeses etapis võiks füüsilise presidendi asendada e-presidendiga, mille ökoloogiline jalajälg oleks oluliselt väiksem.

Muidugi annan endale aru, et selline ketserlik ettepanek on vastuolus põhiseadusega, kuid julgen meenutada, et ka põhiseadus on inimeste loodud, mitte Jumalast antud.

Annab argumente juurde