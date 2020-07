Kõigepealt teen kummarduse Tartu Ülikooli kahele Hongkongist pärit tudengile Litman Huangile ja Aubrey Yungile, kel oli julgust oma kriitilisi seisukohti Hiina suhtes Postimehes avaldada. Samuti palun vabandust, et võtsime viite sellele artiklile Tartu Ülikooli Facebooki-lehelt maha. Arvan, et see oli vale otsus kahel põhjusel: esiteks seetõttu, et see oli tasakaalukas artikkel, mis sidus Hongkongi teema Eestiga, ja teiseks seetõttu, et ehkki me ei tahtnud ülikooli selle artikliga siduda, siis seda me artikli eemaldamisega just saavutasime. Artikkel on endiselt üleval ülikooli ingliskeelses blogis, eestikeelsena on see kättesaadav Postimehes. Seega pole sõnavabadus siin kuidagi piiratud.

Tartu ülikooli blogi, ajakiri ja Facebooki-leht on sõltumatud: nendes avaldatakse kirjutisi ülikooliga seotud teemadel, kuid need pole n-ö ülikooli ametlikud häälekandjad ega mainekujundajad. See on nii nende tugev kui ka nõrk külg.