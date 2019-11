TERAV KÜSIMUS | Kas alluv peab juhile kuuletuma või vastu hakkama?

Kujutame nüüd näitlikult ette, et orkester mängib laval suurt sümfooniat, selles protsessis on kõik olulised – dirigendist kuni löökpillimängijani tagareas. Keset kontserti aga tõuseb esimene viiul püsti ja teatab, et talle dirigent ei meeldi ja üleüldse tema arvates allegro non troppo 54. taktis dirigent valetas. Löökpillimängija tõstab kisa, miks tema peab terve teose aja kohal olema, kui tema ülesanne on sümfoonia teises ja viimases osas vaid kaks korda taldrikuid kokku lüüa? Ning kõnnib minema.