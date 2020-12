Tegemist on tõeliselt mitmetahulise ettepanekuga, mis võib esmapilgul tunduda absurdsena või teadliku pigete tekitajana. Hämmastavalt üksmeelselt materdavad raportit nii paremliberaal Peeter Koppel kui vasakpoolne Oudekki Loone. Maris Lauri küsib, kas maksustame ikka õigeid asju. Ning psühholoog Tiina-Saar Veelmaa ütleb, et kogu kodukontori kontseptsioon on veel liiga toores. Kõik pole aga põrmugi nii mustvalge, leiab ametiühingute juht Peep Peterson - kas pole mitte raporti alusväärtused paigas? Kas õiglasem maksustamnine ja madalapalgaliste toetamine pole mitte õiged põhimõtted?