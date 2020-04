TERAV KÜSIMUS | Kas vaktsiinid peaksid olema tavakodanikule tasuta?

"Vaktsineerimine on inimese jaoks tõhus viis nakatumist vältida ja rahvastikus haiguse levikut tõkestada. Piisavaks kaetuseks peaks vaktsineerimiskulud katma riik ehk me kõik ühiselt. Siis ei jää vaktsiin kättesaamatuks majanduslikel põhjustel (näiteks HPV-vaktsiin maksab üle 350 euro)," leiab riigikogu liige Riina Sikkut (SDE).

Julia Gelleri sõnul tervise arengu instituudist kehtib vaktsiinide kasutamisel vähema kahju reegel ehk kasu nendest peab olema kahjulikkusest suurem. "Minu meelest peavad kõigile tasuta olema need vaktsiinid, mis aitavad ära hoida ulatuslikke puhanguid. Teiseks peaksid need hoidma kontrolli all riigis või regioonis levinud vaktsiinvälditavaid haigusi, eriti neid, millel on suur levimus ja rasked tagajärjed. Praegu ei kuulu riiklikku vaktsineerimiskavva näiteks puukentsefaliidivaktsiin."

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõuniku Kärt Sõberi sõnul pole ka kõige jõukamate riikide seas ühtegi, kus kompenseeritaks elanikele kõiki vaktsiine. "Ikkagi kaalutakse ja hinnatakse epidemioloogilist olukorda, prioriteetsust, kulutõhusust jt aspekte," ütleb ta.