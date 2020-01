Tiit Terik: viie aasta pärast Tallinna bussid enam diisliga ei sõida. Loobugu vedelkütusest ka taksod!

Keskkonnaprobleemide ja kliimamuutusega seotud teemad on aktuaalsed üle maailma. Viimases Euroopa keskkonnaseisundi raportis on väga selgelt esile toodud, et kui soovime tagada senised elustandardid ka tulevikus, tuleb keskkonnaprobleemidega kohe ja otsustavalt tegelema hakata.

Keskkonnaseisundi raport võtab 2020. aastaks kujunenud olukorra konkreetselt kokku: on vaja kiiret suunamuutust, et tegeleda kliimamuutusest tulenevate katsumustega, pöörata tagasi keskkonnaseisundi halvenemine ja tagada heaolu tulevikus.

Keeruline motiveerida

Ajakirjanik Priit Hõbemägi kirjutas 8. jaanuari Eesti Ekspressis, et Euroopa Liit pingutab kliimahüsteeriaga rängalt üle ja sellega kaasnev retoorika ei arvesta, et vabas maailmas ning vabaturu tingimustes asjad nii ei käi – inimesed ei soovi oma harjumusi muuta ega loobuda planeedi päästmise nimel igapäevastest mugavustest. Ma olen temaga osaliselt nõus. Kui inimesed on mugavustega harjunud, siis on väga keeruline neid motiveerida millestki loobuma. Tean seda omast käest väga hästi.