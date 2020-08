Ühtlasi läkitab ühiskond maksumaksja vahenditest ülal peetavale koolile järjepanu lahendamiseks omaenese probleeme. Koolist on saanud laste hoiukoht, et nad paha peale ei läheks, hõive, et neil kahtlased mõtted pähe ei tuleks, tellimustöö töömaailmale, hindamise kaudu palgatööks harjutamine, stabiilsuse hoidmine ja olemasoleva jätkamine. Kool koolitab kuulekaks ja instruktsioone täitma.

Mugav on kooli süüdistada, kui midagi on ühiskonnas viltu. Koolil on ikka olnud oma ajastu nägu: hernestele põlvili, keelan-käsen-poon-ja-lasen, õpetajaga ei vaielda, inimene on loomult laisk ja teda peab sundima, kiitused, karistused, vertikaalsed hierarhiad, mõõdikud, tehasetaoline linditöö, õpilane kui toodang, ettevõtlusõpe kooli. Ning tänaseni kestnud mitšurinlik mentaliteet, et me ei pea võtma looduselt armuande.

Levinuimad teaduskirjanduses kooli kohta analüüsimist leidnud metafoorid on tehas, vangla, sipelgapesa, džungel.