Eesmärk lihtne - et eriolukorrast üleminek hädaolukorda läheks võimalikult sujuvalt ja tõhusalt ning säiliks võimalus muutustele reageerida nii, et me ei peaks uuesti kehtestama eriolukorda. Minu arust täiesti mõistlik, aga miks mul on tunne, et ma olen kellelegi tugevasti varba peale astunud?