Tõnis Palts: pensionireform tuleb nüüd kiirelt välja kuulutada. See raha võib olla kriisi ajal elu ja surma küsimus

Juhin Teie tähelepanu näiteks sellele, et täna on mediaanpalka saavate vanematega neljaliikmelise pere netopalk 1750 eurot kuus pere peale. Statistikaameti arvutuste järgi on aga sellise pere minimaalne vajalik sissetulek 1700-1800 eurot. See tähendab, et kui täna on lastega pered väga raskes olukorras, siis saabuv kriis muudab rohkem kui poolte perede elu väljakannatamatuks. See võib lüüa parandamatu haava kogu Eesti rahva tulevikku.