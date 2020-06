Tõnis Palts: võtame igal aastal kaks miljardit laenu! Seda ei tule ju kunagi tagasi maksta

Paat on ohtlikult kreenis. Kõik elevandid on roninud tüürpoorti ja teinud oma rahakottide suud lahti ootamaks, et järgmine rahalaine üle poordi täidab need suure sahmakaga. Eesti oma sääskkaaluga istub pakpoordis ja loodab paadi otseks kallutada. Ja sealjuures veel piriseb ka nagu sääsk.

Euroliidu keskmine laenukoormus tõuseb tulevaks aastaks üle 100% SKT-st. Sealjuures elevantidel - Hispaanial, Prantsusmaal ja Hispaanial maandub see koormus kuskile 150% kanti. Uurimisinstituut TS Lombardi on välja arvutanud, et Itaalia koormus kasvab 2025. aastaks 218%-ni.

See aga on kuni 5 riigieelarvet. Selleks, et see näiteks 30 aastaga tagasi maksta, peaks riigid oma eelarvest 10-20% suunama laenude tagasimaksmisele. Kas see on võimalik?