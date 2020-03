Tõnis Tõnisson: Ilmselt ei vaja kordamist, et demokraatliku riigi üks olulisemaid osasid on vaba ajakirjandus ja eraväljaanded

Kui jõudis kohale arusaamine, et see ei ole kerge nohu, mis kestab nädala või seitse päeva, vaid on tulnud pikaks ajaks, siis oli esimese hooga selline tunne, et tahaks Ristiotsa Reinu kombel kinkida kroonlühtri kellelegi, kes tekkivat olukorda leevendada ja üle elada aitab.