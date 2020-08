Võetud rida jätkates on loogiline, et Venemaa ja Valgevene moodustavad isegi liitriigi, mis samas on olnud pigem geopoliitiline konstruktsioon. Seejuures piisavalt sõltumatut vaimu hoidev sünnitis, sest tulenevalt Lukašenka eitavast hoiakust pole Kreml siiani saanud Venemaa kui liitriigi osa koosseisu arvata ei Abhaasiat ega Lõuna-Osseetiat. Muide ka Krimmi tänase kuulumise osas ei pane Lukašenka selle kohta käiv trumpilikult segane määratlus Kiievit põdema — ega’s ta muidu polekski nõus Minski vahendusrolliga konfliktis.

Igal juhul on targem pidada Lukašenka Valgevenet pigem mõistatuslikuks riigiks kui Euroopa viimaseks diktatuuriks. Olen korduvalt kirjutanud, et Brüsselile, Berliinile ja Pariisile meeldib see viimane määratlus vaid seetõttu, et jätab Putinist ja temaga suhtlemisest parema mulje.

Putin ja Lukašenka, luureohvitser ja kolhoosiesimees kõrvu — üks 170 ja teine 188 cm — on teineteise jaoks parajad pähklid. Kui Putin mängib askeeti ja macho´t, on Lukašenka elurõõm ja võimuülbus ise. Oma seadusliku naise jättiski ta maale elama, tal on kaks täiskasvanud poega ja praegu 15-aastane Kolja (kelle ema on ametlikult teadmata).