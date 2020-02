Toomas Alatalu: Eesti välispoliitika peab tagama rahvuslike huvide kaitse ja riikliku suveräänsuse püsimise EL ja NATO toel

Tasub mäletada, et riigikogu, mis peaks olema riigi välispoliitika kujundamise ja koordineerimise keskus, arutas aastail 1993-2006 välispoliitikat kaks korda aastas. Pärast seda on piirdutud ühe korraga aastas ja seda veebruarikuu teisel teisipäeval. Erinevalt mitmest naabruskonna riigist, on tegu praktiliselt jututoaga, sest arutelu lõpeb erakondade sõnavõttudega, kuid mingit üldistavat kokkulepet kõlanu kohta ei tehta. Ehkki – millal ja kus veel tuleks siis kokku leppida ühistes seisukohtades välis- ja julgeolekupoliitikas, kui mitte selle arutelu tulemusena? Nagu näiteks see toimub Leedus, kus kohtutakse taas paari nädala pärast ja fraktsioonide esindajad on selleks ajaks ka ühisseisukohad kujundanud.

See, et Eesti erakondade ja poliitikute (viimastest tõusis oma nägemuse selge esitlusega esile Oudekki Loone) tänased vaated välis- ja julgeolekupoliitikale erinevad, leidis rõhutamist meedias arutelu eel ja ka arutelu käigus. Opositsiooni esindava väliskomisjoni aseesimehe küsimusest valitsuskoalitsiooni kuuluvale esimehele, - kes esines arutelul n.ö. kaasettekandega, - võis aru saada, et neil kas pole komisjoni istungi ajal selleks aega või oli tegu osava ettemänguga eeskätt rõdul istuvatele diplomaatidele, et näete – meil on eriarvamused!? Seda rida võiks jätkata, sest poseerijaid oli rohkem - vanad kalad poliitikas teavad hästi, et pärast kahe spetsiaalselt koostatud dokumendi ärakuulamist ei otsusta järgnenud jututuba enam midagi.

Välisminister Urmas Reinsalu kasutas seekord oma lõppsõna selleks, et meenutada, kuidas Marko Mihkelson oli omal ajal vastu ÜRO Julgeolekunõukogusse kandideerimisele, et sama oli Marina Kaljurand Arktika Nõukogu vaatlejaks saamise osas ja Sven Mikser jättis reageerimata pakkumisele korraldada Tallinnas „kolme mere kohtumine“ (TSS), millest saab selle suve poliitiline suursündmus. Lisaks omalt poolt, et keegi ju pakkus sedagi, et Eesti võtab vastu 1064 pagulast, samas kui Leedu ja Läti olid nõus 710 ja 737-ga.

Seda kõike tõdemaks, et tegelikult on Eesti välispoliitika olnud küllalt heitlik, sõltudes nii ministrist kui ka erakonnast, keda ta esindas. Sealjuures saab riigikogu väliskomisjon tihti viimasena teada sellest, mis peaministri juures ja välisministeeriumis otsustati. Sestap oli kosutav kuulda, et kava „Eesti välispoliitika arengusuunad 2030“ koostamine käib. Tegu oleks Eesti esimese välispoliitilise kontseptsiooniga, sest viimase ülemnõukogu ja esimese riigikogu väliskomisjonide juhtidel polnud selleks pädevust ja seejärel jäädi ootama Euroopa Liidu ja NATO vastavaid dokumente.

Nagu öeldakse – parem hilja, kui mitte kunagi. Stardiaeg selleks on suisa kohustuslik, sest rahvusvahelises suhtluses on reeglitepärane aeg asendunud korraliku anarhiaga, kus reakodanikul on raske mõista seniste ettekujutuste peapealepööratust. Kui mainida näiteks üksnes Iraani ballistiliste rakettidega antud lööki USA-le ja Türgi kallaleminekut Venemaa spetsidele Süürias.

Mõistagi peab Eesti välispoliitika tagama rahvuslike huvide kaitse ja riikliku suveräänsuse püsimise ning seda Euroopa Liitu ja NATOsse kuulumise toel.

Selge seegi, et liitlaseks number üks olgu ja jäägu USA, ent tervikuna väärivad paljud välispoliitika peatükid märksa suuremat lahtirääkimist omaenda rahvale ja ka paljudele riigikogu liikmetele, mida tuleb järeldada toimunud arutelu põhjal. Kasvõi Eesti äsjane liitumine USA algatatud usuvabaduse alliansiga. Seda eestlaste suure usuleiguse juures!?