Toomas Alatalu: ei maksa unustada, et USA, Venemaa ja Hiina ajavad suurte kriiside ajal asju oma reeglite järgi

Kõnelejate hulgas olid ÜRO peasekretär Antonio Guterres ja Saksamaa kantsler Angela Merkel. Konverentsi teemaks oli võitlus pandeemiaga ja WHO peasekretär kuulutas välja ACT Acceleratori (ingl. keeles kiirendaja) algatuse, et ühistöös sünniksid kiirelt vajalikud vaktsiinid, diagnostika ja teraapia. Sest nagu tõdes ÜRO peasekretär – „Me kõik oleme selles koos“.

Paraku mitte kõik, sest antud globaalses diskussioonis ei kõnelenud USA, Venemaa ja Hiina liidrid. ÜRO ja WHO kodulehtedel, kust saab vaadata kõnealust mõttevahetust, on alginfos kirjas see, et kurikuulus viirus avastati 31. detsembril Wuhanis, Hiinas ja et WHO kuulutas hädaolukorra välja 30. jaanuaril 2020.