Toomas Alatalu: julgeolekunõukogus lööb Eesti kaasa suurvõimude kemplemistes, mis võivad iga hetk kasvada relvakonfliktideks

President Kersti Kaljulaid heiskas täna omakäeliselt Kadriorus ÜRO lipu, tähistamaks Eesti asumist ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kohale. Koht võideti tõsises konkurentsis Ida-Euroopa ühe võtmeriigi Rumeeniaga. Sestap oli valituks saamine kõva sõna ja ühtaegu tunnustus väikeriigile, mille kättevõitmises oli suur osa ka vabariigi presidendil. Selge see, et ÜRO peahoones istuv Eesti esindus tugineb kodus eeskätt välisministeeriumile ja teistele valitsusasutustele, sest nüüd on välispoliitikat kõiges ja kõikjal.

Samas jääb Eesti väikeriigiks ja kuigi meie ametnikel ja ametkondadel on kindlasti kiusatus muuta uus töökoht e-julgeolekunõukoguks, jääb see soovunelmaks, sest seal tuleb tegeleda kõiksuguste probleemidega ja ikka sundkorras.

Esimene üllatus on teada - kuna Türgi parlament rahuldab veel sel nädalal Liibüa (ühe) valitsuse palve ja saadab oma väed sinna, kodusõjast haaratud riiki, siis peab Eesti kaasa lööma seal tekkiva olukorra arutelus.