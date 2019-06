Toomas Alatalu: kas Moldovat tabab Ukraina saatus?

Nagu teame, oli Kersti Kaljulaid see, kes Vladimir Putinit mullu novembris Pariisis teretades võttis üles jutu võimalikust kohtumisest Moskvas, mis sai ka teoks. Hiljem selgus, et just samal üritusel toimus midagi analoogset USA presidendi Donald Trumpi ja Moldova presidendi Igor Dodoni kätlemise käigus.