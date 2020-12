Sandu kogus 943 000 ja Dodon 691 000 häält ehk vahe oli siis 252 000 ja valimas käis 262 000 välismaal – Euroopas, Ameerikas, Venemaal – töötavat ja elavat moldovalast, kes vaat, et kõik toetasid Sandut. Mõistagi ajas see tõde – valimised otsustasid välismoldovalased - marru 24. detsembrini presidendiametis oleva Dodoni ja tema sotsialistliku partei kontrolli all oleva Moldova parlamendi enamuse.