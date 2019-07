Toomas Alatalu: kui Euroopa juhtriigid lubavad üht ja käituvad teisiti, miks ei võiks seda teha Türgi

Teiseks kompleksi kohaks saab väidetavalt riigi kaguosa. Türgi on Valgevene ja Hiina järel kolmas riik, kes kompleksi 2,5 miljardi dollari eest omandas ja neljandaks saab India.

Nagu teada, sünnitas tehing USA ja Türgi vahel tüli, ent viimase hinnangul on ameeriklaste analoogne kaitsesüsteem Patriot kordades kallim ja kehvem ning kui USA peaks nüüd lõpetama oma lennukite F35 müügi Türgile, on viimane need valmis asendama Venemaa lennukitega SU 59.

Niisugused olid viimased teated neljapäeval. Reedel oodati Washingtonis USA ja Türgi kaitseministrite ühist pressikonverentsi, mis aga pärast mõningast ootamist tühistati.