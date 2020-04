Toomas Alatalu: maailma poliitika superliigas käib naftamaadlus ja võidujooks kosmosesse

OPECi ja OPEC+ riigid ehk naftatootjad maad saavutasid samuti leppe alandada ööpäevane toodang 1,5 miljoni barrelini. Kokkulepe peaks püsima 2 aastat, ent selle täitmise kontrolliks moodustati kohe ka G20 riikidest – mis sootuks teine, ent igal juhul tarbivam seltskond kui OPECid – toimuvat kontrolliv monitooringu komisjon. Ehk siis – maailm kuulab surma- ja haigestumisteateid, ent teeb muudki.

Hetkel peamine aga selles, et viimane lepe sündis selgelt USA juhtimisel, - kes ise ei kuulu OPECi -, ent seda n.ö. kahasse Venemaaga, kes on OPEC+ liige ja Saudi Araabiaga, kes on päris OPEC liige.

Leppe idee pärineb G20 liidrite videokonverentsilt 26. märtsil, kus teemat arutati ja millele – pärast laiahaardelist ettevalmistust järgnes Trumpi telefonikõne Putinile. 9. aprillil toimus ühine videoarutelu Trumpi, Putini ja kuningas Salmani vahel. Loetud tunnid hiljem helistas Trump Putinile ja too rääkis omakorda Saudi Araabia kroonprints Mohammediga, kes tegelik peremees kuningriigis.