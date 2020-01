Toomas Alatalu: Milline on maailm pärast Qassem Soleimani tapmist?

Trump teatas suurejooneliselt - Soleimani tuli tappa selleks, et vältida ja mitte alustada sõda. Kummaline jutt olukorras, kus antud kandis sõditakse pidevalt. Järsult teravnenud konflikti suurim kahju seisneb selles, et kuni Soleimani tapmiseni püsis lootus Iraani tuumalepingu tagasipööramiseks. Nüüd on see selgelt lõplikult maha maetud ja tuleb elada üle uus tuumarelvastumise võidujooks Lähis- ja Kesk-Idas. Nagu ka pikk uus vastasseis USA ja Iraani vahel, mis mõjutab tuumarakettrelvastuse kõrval ka maailma naftapoliitikat. Ja uus rahutustepuhang kogu moslemi maailmas ja sellega seotud riikides. Selgelt paljuvõitu kõigile ühe mehe tapmise tagajärjena.