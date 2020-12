Kõige uudsem on siiski Nürnbergi protsessi ja selle otsuste ootamatu taaskasutus tänase Venemaa igapäeva poliitikas ja propagandas. Nürnbergi kohtuprotsessi aastapäeva äsjasel meenutamisel rõhuti sellele, et just seal defineeriti mõiste „genotsiid“. Viimasel ajal on sellest räägitud eeskätt ühenduses armeenlaste saatusega, ent ka üksikute Aasi ja Aafrika rahvaste kohtlemist silmas pidades.

Sestap sai korralikuks üllatuseks 27. oktoobri teade, et Venemaa piirkonnakohus vaatas läbi Novgorodi oblastis 1943.a sakslaste poolt Zestchanaya Goras toimepandud sõjavangide ja tsiviiisikute massimõrva uurimise materjalid ja tunnistas toona seal toimunu genotsiidiks.

Antud otsusest on jõudnud rääkida ka Putin ise.