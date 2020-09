Nagu ikka, saavutati nii lõplikke kui poolikuid lahendusi, näiteks mõni säte kehtib vaid aasta. Ent praegune rahvusvaheliste suhete seis on kaugel sellest, et sünniks midagi kõiki rahuldavat. Pealegi sõlmiti see leping vahetult enne presidendivalimisi ehk siis ülepingutamine oli omamoodi paratamatus.

Tegu oli korraliku kõrgpilotaažiga suures poliitikas, sest Serbia ja Kosovo on riikidena vaenujalal alates veebruarist 2008, mil muu maailma lubadustest tüdinenud Kosovo oma iseseisvuse nii-öelda ühepoolselt välja kuulutas.