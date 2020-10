Venemaa on korduvalt vahele jäänud sellega, et mürgitab välismaal riigist lahkunud või sealt pagenud isikuid (Litvinenko, Skripalid). Need on lõppenud sanktsioonidega üksikute isikute suhtes. Sedapuhku on aga kõne all võimalus, et just keemiarelva kasutamise tõttu jääbki lõpuni ehitamata kurikuulus gaasijuhe Nord Stream 2.