Toomas Alatalu: on’s meil mingid „inimeste vabadused“ juba ohtu sattunud või võivad sattuda?

Teadjad inimesed jõudsid kärmelt meenutada, et just samal päeval ajaloos ehk siis 12. märtsil 1934 pani riigivanem Konstantin Päts oma konkurendid kinni ja kehtestas vaikiva ajastu ehk diktatuuri. Raske öelda kas Ratasele tuli ka ajalugu meelde või oli asi muus, ent tema avaldus lõppes üksnes teatega valitsuskomisjoni loomisest, mis asub tõhusalt ja operatiivselt lahendama tekkinud probleeme ja koordineerib asutuste tööd. Ehk siis klassikaline peenhäälestamise jutt, ehkki peaminister oli sunnitud tõdema, et „oleme tegelikult jõudnud hädaolukorda, kuid et saame sellest üle ühiskonnana ja igaühe kaasabil.“ Täpsemalt öeldes tuleb saada, sest otse öeldes jäi eriolukord kehtestamata. Kas saame hakkama? Ausalt öeldes tekitas peaministri esinemine pigem küsitavusi kui kindlustunnet, mida säärases rahvusvahelises seisus iga kodanik hädasti vajab.

Koroonaviiruse jätkuv pealetung sünnitas eile eelteate peaminister Jüri Ratase esinemisest neljapäeval, 12. märtsil riigikogu ees poliitilise avaldusega. Kuna paljud riigid olid juba järjest kehtestanud eriolukorrad ja Eestis oli just tuvastatud ka viiruse n.ö. kohapealne edasiandmine, oli õhus võimalus, et ka siin kehtestatakse eriolukord.

Viide Saaremaa juhtumile ülal polnud juhuslik, sest välismaal juba tuvastatud nakkuskolletest riburada kodumaale naasnuid ja nendega teel või kodus kontaktis olnud isikuid oli ikkagi kerge tuvastada. Nakkuse levik kohapeal ehk kohaliku kolde tekkimine aga tähendaski just hädaolukorra teket. Loogiliselt tõstatas see küsimuse vajadusest kontrollida, piirata või koguni vältida nakkuskolletest pärit inimeste tulekut Eestisse. Peaministri avalduses puudutas seda teemat paraku vaid üks meede – lõpetada kruiisilaevade vastuvõtmine 1. maini. Ent muud tulemised!?

Koheseks arutlusobjektiks sai populaarse Venemaa laulja Kirkorovi reedene kontsert Tondiraba hallis, mis mahutab 7500 inimest ja kuhu etteteadvalt on tulemas tuhanded fännid Venemaalt ja Lätist. Kuulutada see ühekordseks ürituseks, mis kedagi tõsiselt ei ohusta, on liig mis liig ja kui teised riigid saavad oma piirid lukku panna, saab seda teha ka Eesti.

Alles eile tutvustati Euronewsis Itaalias kehtestatud meetmeid, kus iga kodanik saab nüüd väljaspool oma elamispaika liikuda vaid koos dokumendiga, millele ta on andnud allkirja, et kui ta ei järgi kehtestatud reegleid, järgneb nii ja niisuur rahaline trahv või ka vanglakaristus. Seda võib võtta äärmusena, ent kui lähtuda inimeste tervisest ja rahva õigusest ellu jääda, siis on ikkagi tark niisuguste meetmetega leppida. Pole tänagi tulnud Itaalias teateid protestidest eriolukorra vastu, Kirkorovi fännid raja tagant võivad küll pahandada, ent nende etteheiteid on lihtne pareerida – nii tehakse kõikjal mujal. Pealegi - Eesti püüdis korra teistest targem olla ja sai ise epideemiat levitavaks maaks!

Meie ühiskonna üheks tõsisemaks hädaks viimasel 28 aastal on olnud osav hädakisa vallandamine teatud grupi poolt iga kord, kui on tekkinud oht ükskõik millisele vabadusele. Sealjuures kõige ootamatumale. Meenutan siinkohal kadunud siseminister Jüri Pihli ettepanekut keelustada (nais)moslemite näokatted, milline mõte maeti survegrupi kisa saatel veel enne maha, kui seda jõuti seaduseelnõuna arutama hakata. Küsigem tänagi – mis on selles halba, kui kõik inimesed on ühtemoodi tuvastatavad ja kõik Eestisse elama asuvad välismaalased teavad, et neil tuleb kohalikke käitumisreegleid austada? Pealegi on tänaseks see sama keeld kehtestatud mitmes riigis.