USA ja Venemaa, kes mõlemad jäid esialgu väiksemate ehk siis kõigi teiste juures toimuvast halvast kõrvale, sisenesid vaat et korraga täiemahuliselt viirusetõrjesse. Seda ka väliselt sarnaselt, sest kui Venemaal ollakse aprillikuu lõpuni tasutaval puhkusel, saab iga registreeritud töötu USAs 1200 dollarit kätte. Muidugi on ahvatlev mõistatada, kuidas need kaks massi pärast nädalaid kestvat sunnitud jõudeaega välja näevad ja häälestatud on, ent seda ei oska täna mitte keegi ette näha, sest kõik on ju esimest korda taolises situatsioonis – üleilmne sõda nähtamatu vaenlasega.