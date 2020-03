Toomas Alatalu: poliittsirkuse ajal ei teinud Euroopa Liit midagi, et lahendada Türki läinud pagulaste saatus

Nood mõisted kuuluvad kindlalt teise maailmasõja aegadesse ning kui üldse ütlevad noorematele põlvkondadele midagi, siis seda, et Trumpi-sugused võimuletulnud on halvad ja võim peaks alati kuuluma ilusatele ja (ainu)tarkadele. USA demokraatliku partei ladvik ja neid toetav meedia on selles vaimus ja vahus toimetanud varsti neli aastat ning valgus tunnelis puudub, sest isegi eilne super-teisipäev andis märku, et kaotanute leeril pole meest, kes novembris siseneks Trumpi asemel Valgesse Majja.

Täpselt samasugune paigalmarss on käinud mujalgi Lähis-Idas. Eeskätt Süürias. Trumpi-eelsest ajast tasub mäletada Frau Bundeskanzlerini ametniku ootamatut hõiget 2015. aasta augustis pea miljonile sõjapõgenikule ja uitajale Lähis-Idas – tulge kõik Euroopasse. See oli signaal eeskätt 2002. aastal Türgis võimule tulnud reziimi juhile Erdoganile, kes erinevalt lõunapoolsetest riikidest polnud nõus lõputult majutama oma kodudest väljatõrjutud miljoneid inimesi. 2015. aasta septembris viis Venemaa oma õhu- ja merejõud appi Süüria valitsusele ja siis näitas Erdogan teist korda end regiooni liidrina, saates oma väed üle piiri Süüriasse.

Tuletaks meelde, et mullu aprillis said Netanyahu ja Gantz kumbkis 35 kohta, sama aasta septembris Gantz 33 ja Netanyahu 32, äsja 2. märtsil aga vastavalt 32 ja 36 kohta. Toodud Gantzi edu on korrelatsioonis teadmisega, et mullu sai Iraagist omal ajal spetsiaalselt Süüriasse ületoodud kalifaat lõpuks ometi lüüa ja Vene-Süüria väed olid selged pealejääjad kodusõjas. Paraku otsustati Washingtonis ja Brüsselis kasutada Ankarat selleks, et mitte anda Putinile puhast võitu ja sellest ka Netanyahu uus äsjane tõus. Nüüd on ilmne, et Trump venitab praeguse seisuga Süürias novembrini välja. Muidugi juhul, kui ei tule uut USA prahmakat või läbikukkumist Afganistanis, mida vaja kiirelt kusagil enne valimisi korrigeerida.

Süüria kodusõda lahendati sääraselt, et kalifaadi sõduritel lubati alistuda koos relvadega ja asuda koos naiste-lastega ümber mujal Süüria piirides. Samas nad toimetati just Türgi piiri lähedusse, kus nad sinna sisenenud Türgi vägede kaitse all uuesti hakkasid võitlema valitsusvägede vastu. Ja kust neid isegi edasi Liibüasse sõdima viidi.

Peamine on selles, et kogu selle pika poliit- ja sõjalise tsirkuse päevil ehk 2015. aasta sügisest tänavuse jaanuarini ei teinud Euroopa Liit midagi, et lahendada Türgi territooriumile jäänud ja sinna juurde tulnud pagulaste ja uitajate saatust. Tõsi – Türgile anti selleks raha (EL esindaja Bertand sõnul 5.6 miljardit eurot septembriks 2019). Ent tegu polnud enam 1940-60-ndate Lähis-Ida sõdade põgenike ja udujuttude peale liikvele läinutega. Tegu on suurriikide läbimõtlematu poliitika hammasrataste vahele jäänud XXI sajandi isikutega, keda on piisavalt haritud ka selleks, et enda olematut õigust taga ajada. Lühidalt – see mass on algusest peale olnud iga hetk valmis liikvele minema. Kas kodupaikadesse või mujale ehk siis eeskätt Euroopasse.

Liigutakse edasi

Kui Ankaras üldse mitu aastat midagi oodati, siis Trumpi veel 2017.a. lubatud „sajandi tehingut“. Sel aastal sai teatavaks tõik, et kui midagi finantseeritakse, siis kohapeal, see tähendab Lähis-Idas. Paljusid poolel teel olnuid ei saanud see kohe kuidagi rahuldada ja kui Vene-Süüria väed pärast „sajandi tehingu“ avalikustamist hakkasid kodusõjale punkti panema, oli Süüria-Türgi relvastatud kokkupõrge paratamatu. Mõistagi otsis Türgi õigust ja toetust NATOlt ja seda ta ka sõnades sai. Kui ta aga järgnevalt hakkas kogunenud massi Kreeka piiri poole suunama, oli Ateena kärme paluma abi ja toetust Türgi vastu Brüsselist, mille ta ka sai.

Kuna kolmik – USA, NATO, EL pole Kremli suunas midagi toimetamist takistavat ettevõtnud, kui too Gruusias (2008), Ukrainas (aastast 2014) ja Moldovas (2019) tegi, mida tahtis, siis on täna seis säärane, et mitte Putin ei lähe Ankarasse, vaid NATO toetatud Erdogan läheb Moskvasse. Mõistagi räägitakse jõupositsioonilt, ent meeste kaalukategooriad on võtmepealinnades pigem Putini kasuks. 2015.a. rändekriisi ainuotsustaja Merkel helistas eile Putinile, mis lubab loota, et homme räägitakse Kremlis samuti Türgis asuvate laagrite asukatest. Loogiline on, et nende paigalejäämisest rangelt limiteeritud ajaks. Söandan arvata, et väikeste inimeste viis aastat kestnud suur paigalmarss saab läbi ja minnakse edasi. Lootkem, et enamuses lõunasse