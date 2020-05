Erinevalt 2015. aastast, mil Euroopa ja USA juhid keeldusid Ukrainas toimunule viidates kohale tulemisest, saadi sedapuhku Prantsuse presidendi Macroni jah-sõna kiirelt kätte ja küllap olnuks tulijaid teisigi, ent kõik lõi sassi koroonaviiruse pandeemia. Venemaale jõudis see Euroopa riike arvestades hiljem, ent seda ägedamalt ta inimesi niitma hakkas ning sundis Putinit ja tema meeskonda oma suurejoonelisi plaane muutma.

Esimeseks suurlangejaks oli 22. aprillile kavandatud põhiseaduse paranduste rahvahääletus, mis lükati määramata ajaks edasi. Antud otsust tehes hellitati lootust, et pidustused Punasel väljakul ikkagi toimuvad , ent 16. aprillil tulid ka need edasi lükata. Tõsi – lennuväe paraadid siiski toimuvad ja koguni 49s linnas, ent see on väike lohutus.