Ja seda ikka paraja ametliku pettuse saatel: USA demokraatlik partei, keda toetab suurem osa meediast, väidab järjekindlalt, et Joe Biden on 77-aastane, mis on muidugi õige. Ent kui arvestada, et üsnagi pea pärast valimispäeva saab ta 78-aastaseks ning kuna võimalik ametisse astumise aeg on alles 20. jaanuaril 2021, oleks vist ikka korrektsem juba praegu öelda, et tema võidu puhul saavad Ühendriigid endale 78-aastase presidendi. Aga ei öelda. Ja seda lootuses, et ehk ta ei paistagi palju vanem välja kui 74-aastane Donald Trump.