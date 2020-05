Tõtt öelda kehtis ka Valgevenes 26. märtsist 20. aprillini karantiin, ent siis lubati esmalt lapsed kooli ja 25. aprillil peeti 2,3 miljoni kodaniku osalisel traditsiooniline heakorrastuslaupäevak. Pärast seda on Maailma tervishoiuorganisatsioonil (WHO) jäänud üle vaid käsi laiutada, sest Valgevene riigipea pole ühtegi nende soovitust kuulda võtnud. Või siis omamoodi ümber teinud stiilis: mehed, ärge vähemalt ühe kuu jooksul võõrast naist suudelge. Kui teete, tuleb sinna ka elama jääda ja on seda vaja!?

Tegu on mehega, keda ei saa üheselt hinnata, sest tema toimetamisi nii saadavad kui ka suunavad kümned müüdid, mis on teatud pealinnades kokku pandud tõejärgse-eelsel ajastul ehk siis nende loojad loevad endid ilmeksimatuteks. Õnneks on müütide murdmiseks täna sobiv seis, sest USAs ametis Donald Trump, kes just otsustas täita pärast 12 aastast pausi uuesti USA suursaadiku koha Minskis!