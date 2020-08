Täpselt nädal tagasi ei väitnud ükski analüütik, et 26 aastat võimul olnud Batka Lukašenkat ei valita tagasi. Täna on ilmne, et tema võimuaeg osutub kindlasti lühemaks, kui formaalselt kinnitatud valimistulemus – 5 aastat – seda lubab. Riigis lihtsalt puhkes revolutsioon, mitte küll kohese võimuvahetuse variandiga revolutsioon, vaid pikaajalisem, näiteks aasta või kaks kestev protsess, mis lõpeb praeguse võimusüsteemi radikaalse uuendamisega.

Seda paljuski tänu naistele, kes on täitnud poliitilise võitluse eesliini sellest hetkest peale, kui nende abikaasadel ei lubatud kandideerida. Mis kõige rabavam – suur osa rahvast oli valmis ka vähetuntud koduperenaist toetama ehk siis – mõjukas osa Valgevene ühiskonnast oli ümberkorraldusteks valmis. Üllatuseks kogu Euroopale!