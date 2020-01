Toomas Alatalu: venelased on rahulolematud. Kas Medvedevi nihutamisest piisab murede lahendamiseks?

Muudatusi oli oodata ja need ka tulid – üks mees tandemist läheb tööle Julgeolekunõukogusse. Putini selgitus, et Medvedev hakkab seal kureerima kaitsetööstust, on natuke hämmastav, sest see liin on Venemaal siiani olnud ikkagi presidendi enda ajada. Kerkib võimalus, et Putin püüab ise keskenduda sotsiaalsetele ja demograafia probleemidele, millega saab mõnda aega rahva tähelepanu köita. Ent suurriigi liider ei saa olla nr. 2 jõupoliitika teostamisel ehk siis – ta peab ka selles olema otsustaja.