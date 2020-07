Olen kuueaastase lapsena kuulnud oma 89-aastast vanavanaema valude käes karjumas: „Anton, too püss ja lase mind maha!” Anton oli minu vanaisa ja oli 1970. aasta. Vanaisa läks püssi paugutamise asemel kodunt ära ja tuli tagasi siis, kui talle viidi sõna, et vanavanaema on juba teispoolsuses.