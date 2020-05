Madisonil on tuline õigus - aeg on olnud juba kaua aega küps, et Eesti riik leiaks endas otsustusvõimet ja tahet sõnastada oma poliitilised huvid ka Euroopa välises maailmas. Toimetades ise juba üle kümne aasta Eesti organisatsioonis Mondo, näen, kuidas ikka ja jälle tõstatub poliitilises diskursuses küsimus, millistele Aafrika ja Aasia riikidega võiks Eesti koostööd teha.

Nüüd siis soovitab Madison „kanda kinnitada", mis praktiku kõrvale kõlab sobimatu ja väikeriigile kohatu, isegi naeruväärse mõtteavaldusena.