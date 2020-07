Ühispöördumine: Eesti riigi jaanalinnuhoiak Hongkongi küsimuses ei päde. Täna nemad, ülehomme...

Kahjuks ei ole Hiina RV valitsus ühepoolselt oma lepingulistest kohustustest kinni pidanud ning Hongkongi eristaatust ja tema kodanike vabadusi on aastate vältel ahendatud. See on ikka ja jälle kutsunud esile Hongkongi elanike proteste, mis mitmel korral on kasvanud massimeeleavaldusteks. Eriti ulatuslikke ja pikaajalisi väljaastumisi nägi maailm 2019. aastal vastuseks Pekingi püüdele kehtestada nn väljaandmisseadus, mis oleks sätestanud kohustuse Hongkongi kodanikke nõudmisel Hiina RV kohtuvõimudele välja anda.

Sel aastal on Hiina RV surve Hongkongi autonoomiale ja tema elanike niigi piiratud vabaduste tasalülitamiseks saanud uue hoo. See kulmineerus mai lõpus Hiina RV rahvaesindajate kongressi vastu võetud ja 30. juunil selle alalise komitee jõustatud rahvusliku julgeoleku seadusega, mis annab Hiina julgeolekuorganitele Hongkongis vabad käed tegutseda. Sellele lisandus juuni algul Hongkongi enda Pekingi-meelse enamusega kohaliku seadusandliku kogu heaks kiidetud nn hümniseadus.

Meie, allakirjutanud, leiame, et Hiina RV repressiivne poliitika Hongkongi suhtes ei ole pelgalt Hiina siseseasi, nagu Pekingi võimud seda püüavad näidata, vaid kommunistliku suurriigi räige rünnak inimõiguste, demokraatlike vabaduste ning rahvusvahelise õiguse vastu.

Kui maailm, sealhulgas Eesti, sellele ei reageeri, on see Pekingi võimudele märguandeks, et neil on vabad käed tegutseda mitte ainult enda jurisdiktsiooni alla kuuluvates piirkondades, vaid kogu maailmas. Hiina RV otsese võimu all elavate rahvaste (tiibetlaste, uiguuride jt) julmale ja repressiivsele kohtlemisele lisaks on üha laienenud Pekingi sihipärane poliitika majanduslike ja poliitiliste hoobadega oma norme ja võimu teistele riikidele ja rahvastele peale suruda. Kas me tahame seda? Kui ei, siis peame tegutsema.

Kas väike Eesti ja meie avalik arvamus saab midagi suure Hiina poliitikas muuta? Vahest oleks parem oleks vait olla, sest see võib meile ehk majandussuhetes Hiina RV-ga kasu tuua? Elu on tõestanud, et selline „jaanalinnuhoiak“ ei päde ning just seda kasutab Hiina RV ka teiste riikide enda tahtmise alla surumisel eelkõige ära.

Leiame, et iga ka väike samm on hädavajalik. Sest Hiina RV võtab kasutusele üha uusi meetodeid oma võimu laiendamiseks, olgu see majandusspionaaž, akadeemiline koostöö või teiste riikide kodanike otsene arreteerimine Hiina huvide kahjustamise ettekäändel, mis üha sageneb. Kas me peame ootama, kuni järg jõuab Eesti kodanike kätte?