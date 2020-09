Milles on siis asi? Viimasel paaril nädalal on olnud palju juttu sellest, kuidas kõik ülejäänud ELi liikmesriigid oleksid nõus Valgevene režiimi suhtes sanktsioone kehtestama, kuid Küpros on see riik, kes ühisotsust blokeerib. Nii kentsakas, kui see ka ei ole, siis Euroopa Liidu poliitika Valgevene suhtes on Küprose ja Türgi omavaheliste murede pantvang.

Kas inimõiguste teemal konsensuse leidmisel tuleks pöörata uus lehekülg?