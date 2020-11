Pärast mõnepäevast draamat ja mitmeid väga piinlikke momente kaotada mitteoskava senise presidendi Trumpi poolt, on nüüdseks selge, et USA valijate enamiku soovil on USA välispoliitika taas oluliselt muutumas, sest uueks presidendiks saab Joe Biden. Bideni tegevust USA tippjuhina on maailm juba näinud, sest aastatel 2009-2017 oli ta president Obama kõrval USA asepresident.

USA presidendivalimised on igal juhul maailmapoliitika mõjutaja suurel määral, sealhulgas mõjutab see Euroopa ja Ameerika Ühendriikide suhteid ning selle kaudu Eestitki.