Urmas Paet: Eesti rahvusvaheliste positsioonide kahjustamine oli suursaadik Tiidole liiast

Eesti diplomaatias on see pretsedenditu, et staažikas diplomaat ja kogemustega suursaadik lahkub nii ametist kui välisteenistusest, sest ta ei soovi valitsust ja selle poliitikat rahvusvaheliselt esindada. Sest ta näeb ja tunnetab, et selline poliitika kahjustab Eesti rahvusvahelist positsiooni. Alates vähemuste vaenamisest kuni Soome peaministri avaliku solvamiseni Eesti valitsuse liikme poolt.