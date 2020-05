Urmas Paet välispoliitilistest valikutest: erisuhete otsimine Hiinaga õõnestab meie peamist julgeolekutagatist

Kümne aasta peale ette tuleb muidugi plaane teha, kuid on oluline, et ka iga päev tegutseks Eesti välispoliitika kahe peamise eesmärgi nimel. Need on Eesti julgeoleku kindlustamine ning heaolu kasv.

Taktikaliselt on tänases ja seda enam homses maailmas tähtis, et meiesuguse geopoliitilise asendiga ning ajalooga riik hoiaks ja panustaks liitlassuhetesse meiega samu väärtusi jagavate riikidega. Ükskõik, kui ahvatlev võib mingil hetkel tunduda mingi tehing Hiinaga või mõne muu osava autoritaarse jõuga, siis Eesti liitlased on ennekõike Euroopas ja muus demokraatlikus maailmas.