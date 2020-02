Urmas Reinsalu: hoopis presidendi otsus on põhiseadusevastane

Hinnates kõiki presidendi argumente ning tema poolt viidatud reformi vastuolulisust põhiseadusega (paragrahvid 10, 12, 14, 28, 31 ja 32), olen jõudnud järeldusele, et presidendi viidatud paragrahvidele rajanev õiguslik mõttekäik pensionireformi vastustamisel ei ole kooskõlas põhiseadusega.

Presidendil on õigus põhiseaduse alusel kasutada edasilükkavat vetot ja vormiliselt on see otsus kooskõlas põhiseadusega. Sisult ei lange selle otsuse argumentide alusel tehtud resolutiivne järeldus kokku aga põhiseadusega ega ole seetõttu minu hinnangul oma olemuselt põhiseaduspärane.