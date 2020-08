Kui kõnelesin Svjatlana Tsihhanovskajaga, pidas ta just seda sammu ülimalt ohtlikuks, et tõkestada Lukašenka võimude polt poliitilises dialoogis lahenduse leidmist kriisile. Lukašenka on lubanud lahendada olukorra lähipäevil. Praegu on selle lahendamise teeks valitud jällegi poliitilised repressioonid ning lääne ohuga hirmutamine, kasutades piltlikustamiseks Valgevene sõjaväe lahingvalmidusse seadmist.

Muidugi pole NATO riikide poolt mingit sõjalist ohtu Valgevenele.