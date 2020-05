Urmas Reinsalu maasikatülist: riidlemine ei tee tegelikku probleemi olematuks

Teiseks, suuremas plaanis on selge, et tööturg muutub tööpuuduse prognoositava kasvuga lähikuudel ulatuslikult. Üldpõhimõttena oma inimestele rakenduse võimaluse andmise eelistamine võõrtöötajatele on õiglane.

Väide on, et oma inimesed ei ole tööst huvitatud. See on osalt kinni ka administratiivsetes piirangutes. Nii näiteks otsustasime sel nädalal valitsuses, et muudame seadust, et lühiajalisi töid saaks teha ka registreeritud töötu staatuses inimene. On võimalik, et hooajatööde võimaluse pakkumiseks tuleks samuti kiiresti reegleid teatud moel muuta.