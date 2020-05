Urmas Reinsalu: mõjusfääride poliitikaga ei saa muuta riigipiire ega orjastada rahvaid ei täna ega tulevikus

Kõrgetasemeline debatt oma sisult täitis täielikult minu seatud eesmärgi- see oli maailmas kaalukaim Euroopas teise maailmasõja lõpu tähistamise üritus ning samameelsed riigid said selgelt esitada maailmale ajaloolisel tõel rajaneva käsitluse minevikust. Teiseks, jäi kõlama rõhutus, et poolele Euroopale ei tähendanud teise maailmasõja lõpp vabadust. Kolmandaks, et teise maailmasõja vallandas kahe diktaatori mahitatud salalepe. Ning sellest johtuvalt kõige tähtsam, see miks me üldse julgeolekunõukogus oleme: ÜRO peab tõkestama agressioone!