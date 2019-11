Urmas Reinsalu: NATO-l on olemas plaan meie kaitsmiseks, see on toimiv

"Rõhutan, et NATO-l on olemas kaitseplaanid kõikide alliansi riikide kaitsmise jaoks, sealhulgas on kehtivad kaitseplaanid Eesti, Läti, Leedu ja Poola kohta," teatas välisminister. "Seega, plaan meie kaitsmiseks on olemas ja see on toimiv. Täna kehtivat meie regiooni kaitseplaani plaani ei ole keegi, sealhulgas Türgi kuidagi kahtluse alla seadnud."