Urmas Reinsalu: oodata on viiruse uut pealetungi. Sellele vastu saamiseks ei tohi me piirangute leevendamist valesti mõista

Euroopa tervikuna on uute haigestunute registreerimise arvult umbes samal tasemel, nagu kuu aega tagasi. Sarnane on olukord ka Eestis. Sel nädalal avaldatud Euroopa viirusetõrje keskuse üheksas raport viiruse arengute kohta nendib, et enamikes Euroopa riikides on viiruse kasv aeglustunud, samas mõned riigid on veel kiirenemise faasis.