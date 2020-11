Arvamus Urmas Reinsalu: Reps on kahtlemata Eesti tänase parlamendipoliitika raudne leedi, kes ei lase endale otsuseid ette kirjutada Poliitikul on alati lihtsam edasi astuda kui tagasi astuda. Urmas Reinsalu, välisminister, Isamaa Jaga

0

Kuula Urmas Reinsalu Foto: Kiur Kaasik

See nõuab tugevamat ja raskemat otsust. Ma saan Mailis Repsi otsusest inimlikult aru. Ja ikkagi on selles juhtumis keskmes just inimene.

Kõigi riigivara kasutamise reeglite ja tavade raami sees, mille arvesse võtmise üle arutelu käis, on ikkagi inimene ja kuue lapse ema. No ei oska ma inimesena seda nulliks taandada, nagu soovitatakse.

Mulle ausalt öelda jätsid kuidagi halva maigu osundused, et ta poeb oma laste selja taha. No ei pugenud ju. Me kõik teame, et vastupidi, ema on alati oma laste ees ja eest, seda igas inimkultuuris. Usun, et tagasiastumise kaalukaim ja inimlikult mõistetavaim põhjus peitubki selles tõsiasjas.

Nende nelja aasta jooksul valitsuses on Mailis jäänud meelde visa võitlejana, kes seisab oma poliitika eest. Ta on kahtlemata Eesti tänase parlamendipoliitika raudne leedi, kes endale otsuseid ette kirjutada ei lase. Ei lasknud ka tagasiastumise otsust, mis kindlasti oli just inimlikus mõttes tema poliitikuaja raskeim.