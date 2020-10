Kaja Kallas ütles eile ERR-ile ilusad sõnad, mis mulle väga meeldisid: "meil on ühiskonnas suur hulk inimesi, kelle jaoks on abielu praegune määratus kultuurilistel või usulistel põhjustel oluline. Me ei saa suhtuda nende inimeste seisukohta lugupidamatult ega sundida neid jõuga oma põhimõtteid muutma. Tuleb leida poliitiline ühisosa". Enam-vähem samu sõnu kasutasin ma ise Riigikogu kõnetoolis kooseluseaduse menetlemisel, kutsudes üles mitte ühiskonda lõhki kiskuma.