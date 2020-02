Urmas Reinsalu: ühiskonnas on tõsised identiteedipoliitilised vastasseisud

Kas kiskleme siis ühiskondlikus arutelus täna rohkem kui riigitaastamise aegu? Ei kiskle sugugi. Lihtsalt, nagu Jaan Krossi tsitaati läinud nädalal meenutati: suured asjad olid minevikus, väikesed asjad on praegu. Nii on ka praegu esmapilgul avalikus arutelus palju väikesi asju, kuid küsimused nende taga on suured ja kirglikud nagu inimpõlv tagasi! Toona oli meie rahva ees üks suur küsimus, täna teine. Inimestele olulistes, eksistentsiaalsetes küsimustes tekibki erinevate suundade vahel vastasseis, mis ei näita mitte rahva elujõuetust, vaid suutlikkust otsida arutelus tulevikusuund. See ei ole ohu märk, see on pigem lootuse ja mure märk käsikäes