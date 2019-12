Urmas Sutrop: aga mis juhtub siis, kui apteeke hakkavad üles ostma teiste Euroopa Liidu või kolmandate maade proviisorid?

Apteegireformiga on nüüd nagu on. Senise kaheldava väärtusega apteegireformi jätkamine riigikogu otsusega on halenaljakas. Selle võtab kokku keskerakondlane Marika Tuus-Laul, kes hiljuti kinnitas, et ta tahab ilmselt ainsana „apteegireformist ausalt rääkida“ – „reformiga mindaks siis edasi, kuni meil on kõikjal apteekide omanikeks Tartu ülikooli lõpetanud proviisorid, mitte suvalised müügimehed“ (PM 13.12).