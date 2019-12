Urmas Sutrop: härra Mart Helme tegi täpselt seda, mida temalt oodati

Sama kirjutatakse ka sotsiaaldemokraatide kohta, kes samuti elatuvad skandaalidest. Aga jätame sotsid kõrvale.

Helme tegi, mida temalt oodati. Ütles kõva sõnaga midagi väga halba meie hõimurahva ja naaberriigi Soome, selle valitsuse ja värske peaministri kohta. Sinna sekka ka poemüüjate halvustamine. Ilmselt härra Helme arvestas, et poemüüjaid on tema valijate hulgas vähe. Samas on tegemist ka mustriga halvustada sotsiaalseid rühmi nagu arstid, vabasoolised, teadlased. Viimased on talle muidugi kõik vastikud punaprofessorid.